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18.02.2018  21:20

Дортмунд без Ярмоленка виграв дербі Боруссій. Матчі 23-го туру чемпіонату Німеччини

 

Штутгарт на виїзді з мінімальним рахунком переміг Аугсбург в матчі 23-го туру Бундесліги.

Як відомо, напередодні Левандовський вирвав перемогу для Баварії.

Чемпіонат Німеччини

23 тур

18 лютого

Аугсбург – Штутгарт 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 27 Гомес

Боруссія М – Боруссія Д 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 32 Ройс 

    І В Н П М О
  1 Баварія 23 19 2 2 55-18 59
+1 2 Боруссія Д 23 11 7 5 48-29 40
+2 3 Байєр 23 10 8 5 43-30 38
-2 4 РБ Лейпциг 22 11 5 6 35-29 38
+1 5 Шальке 23 10 7 6 36-30 37
-2 6 Айнтрахт Ф 22 10 6 6 30-25 36
+2 7 Ганновер 23 8 8 7 32-33 32
-1 8 Аугсбург 23 8 7 8 32-29 31
-1 9 Гоффенгайм 23 8 7 8 37-37 31
  10 Боруссія М 23 9 4 10 30-35 31
  11 Герта 23 7 9 7 30-30 30
  12 Фрайбург 23 6 10 7 24-37 28
+1 13 Штутгарт 23 8 3 12 19-27 27
-1 14 Вольфсбург 23 4 12 7 26-30 24
  15 Вердер 23 5 8 10 21-28 23
  16 Майнц 23 6 5 12 28-41 23
  17 Гамбург 23 4 5 14 18-34 17
  18 Кельн 23 3 5 15 20-42 14
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