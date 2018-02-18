279 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.02.2018 21:20
Дортмунд без Ярмоленка виграв дербі Боруссій. Матчі 23-го туру чемпіонату Німеччини
Штутгарт на виїзді з мінімальним рахунком переміг Аугсбург в матчі 23-го туру Бундесліги.
Як відомо, напередодні Левандовський вирвав перемогу для Баварії.
Чемпіонат Німеччини
23 тур
18 лютого
Аугсбург – Штутгарт 0:1 (0:1, 0:0)
Гол: 0:1 – 27 Гомес
🙌🙌🙌 #bmgbvb 0-1 FT pic.twitter.com/SDtQEElSNc— Borussia Dortmund (@BVB) 18 лютого 2018 р.
Боруссія М – Боруссія Д 0:1 (0:1, 0:0)
Гол: 0:1 – 32 Ройс
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Баварія
|23
|19
|2
|2
|55-18
|59
|+1
|2
|Боруссія Д
|23
|11
|7
|5
|48-29
|40
|+2
|3
|Байєр
|23
|10
|8
|5
|43-30
|38
|-2
|4
|РБ Лейпциг
|22
|11
|5
|6
|35-29
|38
|+1
|5
|Шальке
|23
|10
|7
|6
|36-30
|37
|-2
|6
|Айнтрахт Ф
|22
|10
|6
|6
|30-25
|36
|+2
|7
|Ганновер
|23
|8
|8
|7
|32-33
|32
|-1
|8
|Аугсбург
|23
|8
|7
|8
|32-29
|31
|-1
|9
|Гоффенгайм
|23
|8
|7
|8
|37-37
|31
|10
|Боруссія М
|23
|9
|4
|10
|30-35
|31
|11
|Герта
|23
|7
|9
|7
|30-30
|30
|12
|Фрайбург
|23
|6
|10
|7
|24-37
|28
|+1
|13
|Штутгарт
|23
|8
|3
|12
|19-27
|27
|-1
|14
|Вольфсбург
|23
|4
|12
|7
|26-30
|24
|15
|Вердер
|23
|5
|8
|10
|21-28
|23
|16
|Майнц
|23
|6
|5
|12
|28-41
|23
|17
|Гамбург
|23
|4
|5
|14
|18-34
|17
|18
|Кельн
|23
|3
|5
|15
|20-42
|14
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Шеф-редактор: Дмитро Копій