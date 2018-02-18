Дортмунд без Ярмоленка виграв дербі Боруссій. Матчі 23-го туру чемпіонату Німеччини

Штутгарт на виїзді з мінімальним рахунком переміг Аугсбург в матчі 23-го туру Бундесліги.

Як відомо, напередодні Левандовський вирвав перемогу для Баварії.

Чемпіонат Німеччини

23 тур

18 лютого

Аугсбург – Штутгарт 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 27 Гомес

Боруссія М – Боруссія Д 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 32 Ройс