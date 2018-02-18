Президент Динамо оцінив гру новачків у матчі з Олімпіком
|Ігор Суркіс
Президент Динамо Ігор Суркіс оцінив гру новачків киян у матчі з Олімпіком.
За його словами, команда через кілька ігор буде в хорошому стані.
"Мені складно оцінювати дебют Вербича, хоча він міг і забити і віддав добре на Мбокані. Це висококласний футболіст, який, я впевнений, принесе нам ще багато користі. І забивати буде", - сказав Ігор Михайлович.
"Він був узятий не просто комусь на заміну, а саме як гравець основного складу. Циганков, Вербич, Гонсалес будуть конкурувати між собою, хто буде краще готовий, той буде грати. Що стосується Ротаня, то навколо таких досвідчених футболістів будується команда", - зазначив Суркіс.
"Сподіваюся, скоро набере кондиції Мбокані, нам необхідна його допомога. Я впевнений, що пройде ще кілька ігор, і команда буде в хорошому стані, і ми побачимо зовсім іншу команду, яка буде рухатися з першої до останньої хвилини", - цитує президента киян Dynamo.kiev.ua.
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