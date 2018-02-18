Тоттенгем не зміг виграти у Рочдейла в 1/8 фіналу Кубка Англії

В матчі 1/8 фіналу Кубка Англії Тоттенгем не зміг здобути перемогу над Рочдейлом, тепер на команди чекає перегравання.

Раніше повідомлялося, що МЮ, Саутгемптон та Брайтон виходять у чвертьфінал, Свонсі йде на перегравання.

Кубок Англії

1/8 фіналу

18 лютого

Рочдейл – Тоттенгем 2:2 (1:0, 1:2)

Голи: 1:0 – 45 Хендерсон, 1:1 – 59 Лукас Моура, 1:2 – 88, пенальті Кейн, 2:2 – 90 Девіс.