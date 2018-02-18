111 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.02.2018 21:44
Тоттенгем не зміг виграти у Рочдейла в 1/8 фіналу Кубка Англії
В матчі 1/8 фіналу Кубка Англії Тоттенгем не зміг здобути перемогу над Рочдейлом, тепер на команди чекає перегравання.
Раніше повідомлялося, що МЮ, Саутгемптон та Брайтон виходять у чвертьфінал, Свонсі йде на перегравання.
Кубок Англії
1/8 фіналу
18 лютого
Рочдейл – Тоттенгем 2:2 (1:0, 1:2)
Голи: 1:0 – 45 Хендерсон, 1:1 – 59 Лукас Моура, 1:2 – 88, пенальті Кейн, 2:2 – 90 Девіс.
FULL-TIME: A late goal sees Rochdale earn a replay at Wembley. pic.twitter.com/uJiKbm5cfF— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 18 лютого 2018 р.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій