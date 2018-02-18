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18.02.2018  22:27

Хацкевич розповів, від чого залежить гра Динамо

Олександр Хацкевич

Гра київського Динамо залежить від футболістів.

Про це після поєдинку з Олімпіком заявив наставник клубу Олександр Хацкевич.

"Перший тайм був важкуватим. Був контроль м'яча, але без просування вперед. Якщо лівий фланг працював досить багато, то правий мовчав. З чим це пов'язано, ми переговоримо з хлопцями", - сказав він.

"Знали, що суперник буде відходити назад і хотіли будувати гру через фланги, але справа взагалі нічого не виходило. Хоча три дні тому була гра, особливої ​​ротації не було. Ми все ж залежимо від футболістів", - цитує тренера Динамомания.

Як відомо, раніше Ігор Суркіс оцінив гру новачків у матчі з Олімпіком.
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