269 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.02.2018 22:27
Хацкевич розповів, від чого залежить гра Динамо
|Олександр Хацкевич
Гра київського Динамо залежить від футболістів.
Про це після поєдинку з Олімпіком заявив наставник клубу Олександр Хацкевич.
"Перший тайм був важкуватим. Був контроль м'яча, але без просування вперед. Якщо лівий фланг працював досить багато, то правий мовчав. З чим це пов'язано, ми переговоримо з хлопцями", - сказав він.
"Знали, що суперник буде відходити назад і хотіли будувати гру через фланги, але справа взагалі нічого не виходило. Хоча три дні тому була гра, особливої ротації не було. Ми все ж залежимо від футболістів", - цитує тренера Динамомания.
Як відомо, раніше Ігор Суркіс оцінив гру новачків у матчі з Олімпіком.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій