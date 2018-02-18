Реал готовий купити партнера Зінченка за 200 мільйонів

Кевін де Брюйне

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брейне може продовжити кар'єру в іспанській Ла Лазі.

За інформацією Don Balon, хавбек потрапив в сферу інтересів мадридського Реала.

Іспанський клуб готовий заплатити за трансфер футболіста 200 мільйонів євро.

У переході бельгійця зацікавлений президент "вершкових" Флорентіно Перес, пише Футбол на Куличках.

Раніше повідомлялося, що Баварія хоче викупити трансфер гравця Реала.