307 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.02.2018 22:48
Реал готовий купити партнера Зінченка за 200 мільйонів
|Кевін де Брюйне
Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брейне може продовжити кар'єру в іспанській Ла Лазі.
За інформацією Don Balon, хавбек потрапив в сферу інтересів мадридського Реала.
Іспанський клуб готовий заплатити за трансфер футболіста 200 мільйонів євро.
У переході бельгійця зацікавлений президент "вершкових" Флорентіно Перес, пише Футбол на Куличках.
Раніше повідомлялося, що Баварія хоче викупити трансфер гравця Реала.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій