Названо найкращого гравця 20-го туру УПЛ

Експертна рада Прем'єр-ліги України назвала найкращого гравця 20-го туру першості.

Завдяки хет-тріку у матчі проти Зірки це звання виграв 21-річний Андрій Борячук. Нагадаємо, що Маріуполь розгромив Зірку на виїзді 3:0.

У нинішньому сезоні Борячук зіграв за Маріуполь у 13 матчах, забивши в них 7 голів.

Раніше повідомлялося, що Шахтар у 20-му турі розгромив Чорноморець.