375 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.02.2018 11:40
Названо найкращого гравця 20-го туру УПЛ
Експертна рада Прем'єр-ліги України назвала найкращого гравця 20-го туру першості.
Завдяки хет-тріку у матчі проти Зірки це звання виграв 21-річний Андрій Борячук. Нагадаємо, що Маріуполь розгромив Зірку на виїзді 3:0.
У нинішньому сезоні Борячук зіграв за Маріуполь у 13 матчах, забивши в них 7 голів.
Раніше повідомлялося, що Шахтар у 20-му турі розгромив Чорноморець.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій