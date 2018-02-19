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19.02.2018  13:57

Стало відомо про рекордний спонсорський контракт англійського гранду

 Домашній стадіон Арсенала носить ім'я спонсора клубу/FC Arsenal

Лондонський Арсенал продовжив співробітництво із відомою авіакомпанією Emirates. 

Новий спонсорський контракт буде чинним до 2024 року - до цього часу на футболках та тренувальних костюмах канонірів буде розміщено логотип компанії із ОАЕ. 

Фінансові деталі угоди не уточнюються, проте відомо, що - рекордний контракт. За деякою інформацією, Арсенал заробить за найближчі 5 років 200 мільйонів фунтів. 

Наразі найбільше за титульне спонсорство отримує МЮ - компанія Chevrolet за рік платить червоним дияволам 47 мільйонів. 40 млн у британській валюті отримує Челсі за співробітництво із Nexen.

Також відомо, що раніше Арсенал отримував від Emirates 30 мільйонів фунтів на рік, пише СпортАрена.

Як відомо, після 27-ми турів у першості АПЛ Арсенал йде на 6-му місці.
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