У Бразилії футболіст побив болбоя. ВІДЕО

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Гравець бразильського клубу Операріо (серія D) Джефферсон Рейс побив болбоя, коли той порадів голу команди Комерсіал з Кампу-Гранді.

Комерсіал виграв матч з рахунком 1: 0, а болбой, судячи з усього, - це гравець однієї з молодіжних команд клубу.

Відзначається, що запальному Рейсу загрожує покарання як від клубу, так і від бразильських футбольних чиновників, пише iSport.

Раніше повідомлялося, що екс-хавбек Дніпра вдарив російського футболіста під час контрольного матчу.