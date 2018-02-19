Вболівальник втратив 127 квитків на матч Баварії в ЛЧ

Баварія - Бешикташ

Вболівальник з німецького міста Регенсбург Ердем Беслі втратив 127 квитків на поєдинок Баварія - Бешикташ в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Mittelbayerische.

Беслі вирішив зводити своїх друзів і колег на поєдинок Баварії в Лізі чемпіонів, витративши на квитки п'ятизначний суму. Однак, після поїздки до місцевого супермаркету квитки зникли. Вболівальник залишив їх на даху свого автомобіля в той час, як завантажував в багажник покупки. Лише, приїхавши додому, фанат зрозумів, що втратив квитки.

Місцева поліція опублікувала офіційну заяву про те, що квитки пропали без вісті.

Також наголошується, що Беслі придбав квитки на eBay, а не на офіційному сайті УЄФА, тому у нього можуть виникнути неприємності.

Відзначимо, що поєдинок Баварія - Бешикташ відбудеться в у вівторок, 20-го лютого, в Мюнхені.

Початок зустрічі - о 21:45 за київським часом.

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