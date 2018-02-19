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19.02.2018  23:34

Команда Реброва продовжує переможну ходу в азійській Лізі чемпіонів

Сергій Ребров

В другому турі групового етапу азійської Ліги чемпіонів Аль-Ахлі українця Сергія Реброва переміг Аль-Джазіру з ОАЕ (2:1)

Завдяки цій перемозі Аль-Ахлі очолив турнірну таблицю в своїй групі – в команди Реброва 6 очок після двох матчів.

Азійська Ліга чемпіонів

Груповий етап

2-й тур

19 лютого

Аль-Ахлі (Саудівська Аравія) – Аль-Джазіра (ОАЕ) – 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 10 Аль-Яссім, 2:0 - 70 Аль-Мохаві, 2:1 - 89, автогол Аль-Мосалем

Напередодні з'явилася інфрмація, що Реброва на посаді голвного тренера Аль-Ахлі може змінити румун Віктор Піцурке.
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