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19.02.2018  23:45

Лаціо впевнено переміг Верону в 25-му турі чемпіонату Італії

Автор Дубля у ворота Верони Чиро Іммобіле

Римський Лаціо в матчі 25-го туру Серії А вдома впевнено здолав Верону з рахунком 2:0.

Дублем у складі лаціале відзначився Чиро Іммобіле.

Чемпіонат Італії

25-й тур

19 лютого

Лаціо - Верона 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Іммобіле, 2:0 - 60 Іммобіле

Нагадаємо, що напередодні Мілан мінімально здолав Сампдорію (1:0).

    І В Н П М О
  1 Наполі 25 21 3 1 55-15 66
  2 Ювентус 25 21 2 2 62-15 65
+1 3 Рома 25 15 5 5 39-18 50
+1 4 Лаціо 25 15 4 6 61-33 49
-2 5 Інтер 25 13 9 3 40-21 48
  6 Сампдорія 25 12 5 8 44-33 41
  7 Мілан 25 12 5 8 35-30 41
  8 Аталанта 25 10 8 7 37-29 38
  9 Торіно 25 8 12 5 35-30 36
  10 Удінезе 25 10 3 12 36-36 33
  11 Фіорентина 25 8 8 9 34-32 32
  12 Дженоа 25 8 6 11 20-24 30
  13 Болонья 25 9 3 13 31-38 30
  14 Кальярі 25 7 4 14 23-36 25
+1 15 К'єво 25 6 7 12 23-42 25
-1 16 Сассуоло 25 6 5 14 15-43 23
  17 Кротоне 25 5 6 14 21-44 21
  18 СПАЛ 25 3 8 14 23-47 17
  19 Верона 25 4 4 17 22-50 16
  20 Беневенто 25 3 1 21 18-58 10

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