28 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.02.2018 23:45
Лаціо впевнено переміг Верону в 25-му турі чемпіонату Італії
|Автор Дубля у ворота Верони Чиро Іммобіле
Римський Лаціо в матчі 25-го туру Серії А вдома впевнено здолав Верону з рахунком 2:0.
Дублем у складі лаціале відзначився Чиро Іммобіле.
Чемпіонат Італії
25-й тур
19 лютого
Лаціо - Верона 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 56 Іммобіле, 2:0 - 60 Іммобіле
Нагадаємо, що напередодні Мілан мінімально здолав Сампдорію (1:0).
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Наполі
|25
|21
|3
|1
|55-15
|66
|2
|Ювентус
|25
|21
|2
|2
|62-15
|65
|+1
|3
|Рома
|25
|15
|5
|5
|39-18
|50
|+1
|4
|Лаціо
|25
|15
|4
|6
|61-33
|49
|-2
|5
|Інтер
|25
|13
|9
|3
|40-21
|48
|6
|Сампдорія
|25
|12
|5
|8
|44-33
|41
|7
|Мілан
|25
|12
|5
|8
|35-30
|41
|8
|Аталанта
|25
|10
|8
|7
|37-29
|38
|9
|Торіно
|25
|8
|12
|5
|35-30
|36
|10
|Удінезе
|25
|10
|3
|12
|36-36
|33
|11
|Фіорентина
|25
|8
|8
|9
|34-32
|32
|12
|Дженоа
|25
|8
|6
|11
|20-24
|30
|13
|Болонья
|25
|9
|3
|13
|31-38
|30
|14
|Кальярі
|25
|7
|4
|14
|23-36
|25
|+1
|15
|К'єво
|25
|6
|7
|12
|23-42
|25
|-1
|16
|Сассуоло
|25
|6
|5
|14
|15-43
|23
|17
|Кротоне
|25
|5
|6
|14
|21-44
|21
|18
|СПАЛ
|25
|3
|8
|14
|23-47
|17
|19
|Верона
|25
|4
|4
|17
|22-50
|16
|20
|Беневенто
|25
|3
|1
|21
|18-58
|10
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E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій