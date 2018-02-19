30 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.02.2018 23:48
Айнтрахт переміг Лейпциг в 23-му турі чемпіонату Німеччини
|Айнтрахт - РБ Лейпциг
В заключному матчі 23-го туру Бундесліги франкфуртський Айнтрахт вдома переміг РБ Лейпциг з рахунком 2:1.
Завдякий цій перемозі Анйтрах піднявся на 3-тю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.
Чемпіонат Німеччини
23-й тур
19 лютого
Айнтрахт Ф - РБ Лейпциг 2:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 13 Огустін, 1:1 - 22 Чендлер, 2:1 - Боатенг
Нагадаємо, що напередодні Боруссія Д нашого Андрія Ярмоленка на виїзді перемогла одноклубників з Менхенгладбаха.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Баварія
|23
|19
|2
|2
|55-18
|59
|+1
|2
|Боруссія Д
|23
|11
|7
|5
|48-29
|40
|+1
|3
|Айнтрахт Ф
|23
|11
|6
|6
|32-26
|39
|+1
|4
|Байєр
|23
|10
|8
|5
|43-30
|38
|-3
|5
|РБ Лейпциг
|23
|11
|5
|7
|36-31
|38
|6
|Шальке
|23
|10
|7
|6
|36-30
|37
|+2
|7
|Ганновер
|23
|8
|8
|7
|32-33
|32
|-1
|8
|Аугсбург
|23
|8
|7
|8
|32-29
|31
|-1
|9
|Гоффенгайм
|23
|8
|7
|8
|37-37
|31
|10
|Боруссія М
|23
|9
|4
|10
|30-35
|31
|11
|Герта
|23
|7
|9
|7
|30-30
|30
|12
|Фрайбург
|23
|6
|10
|7
|24-37
|28
|+1
|13
|Штутгарт
|23
|8
|3
|12
|19-27
|27
|-1
|14
|Вольфсбург
|23
|4
|12
|7
|26-30
|24
|15
|Вердер
|23
|5
|8
|10
|21-28
|23
|16
|Майнц
|23
|6
|5
|12
|28-41
|23
|17
|Гамбург
|23
|4
|5
|14
|18-34
|17
|18
|Кельн
|23
|3
|5
|15
|20-42
|14
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Шеф-редактор: Дмитро Копій