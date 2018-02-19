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19.02.2018  23:48

Айнтрахт переміг Лейпциг в 23-му турі чемпіонату Німеччини

Айнтрахт - РБ Лейпциг

В заключному матчі 23-го туру Бундесліги франкфуртський Айнтрахт вдома переміг РБ Лейпциг з рахунком 2:1.

Завдякий цій перемозі Анйтрах піднявся на 3-тю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.

Чемпіонат Німеччини

23-й тур

19 лютого

Айнтрахт Ф - РБ Лейпциг 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 13 Огустін, 1:1 - 22 Чендлер, 2:1 - Боатенг

Нагадаємо, що напередодні Боруссія Д нашого Андрія Ярмоленка на виїзді перемогла одноклубників з Менхенгладбаха.

    І В Н П М О
  1 Баварія 23 19 2 2 55-18 59
+1 2 Боруссія Д 23 11 7 5 48-29 40
+1 3 Айнтрахт Ф 23 11 6 6 32-26 39
+1 4 Байєр 23 10 8 5 43-30 38
-3 5 РБ Лейпциг 23 11 5 7 36-31 38
  6 Шальке 23 10 7 6 36-30 37
+2 7 Ганновер 23 8 8 7 32-33 32
-1 8 Аугсбург 23 8 7 8 32-29 31
-1 9 Гоффенгайм 23 8 7 8 37-37 31
  10 Боруссія М 23 9 4 10 30-35 31
  11 Герта 23 7 9 7 30-30 30
  12 Фрайбург 23 6 10 7 24-37 28
+1 13 Штутгарт 23 8 3 12 19-27 27
-1 14 Вольфсбург 23 4 12 7 26-30 24
  15 Вердер 23 5 8 10 21-28 23
  16 Майнц 23 6 5 12 28-41 23
  17 Гамбург 23 4 5 14 18-34 17
  18 Кельн 23 3 5 15 20-42 14

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