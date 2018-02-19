Айнтрахт переміг Лейпциг в 23-му турі чемпіонату Німеччини

Айнтрахт - РБ Лейпциг

В заключному матчі 23-го туру Бундесліги франкфуртський Айнтрахт вдома переміг РБ Лейпциг з рахунком 2:1.

Завдякий цій перемозі Анйтрах піднявся на 3-тю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.

Чемпіонат Німеччини

23-й тур

19 лютого

Айнтрахт Ф - РБ Лейпциг 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 13 Огустін, 1:1 - 22 Чендлер, 2:1 - Боатенг

Нагадаємо, що напередодні Боруссія Д нашого Андрія Ярмоленка на виїзді перемогла одноклубників з Менхенгладбаха.