205 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.02.2018 23:59
Манчестер Сіті припинив боротьбу за Кубок Англії сенсаційно поступившись Вігану
|Віган - Ман Сіті
В 1/8 фіналу Кубку Англії Манчестер Сіті в гостях сенсаційно програв Вігану (1:0) та припинив боротьбу за трофей.
Зазначимо, що увесь другий тайм містяни грали в меншості через вилучення на 45-й хвилині гри захисника Фабіана Делфа.
Українець Олександр Зінченко потрапив до зявки на гру Манчестера, але на полі так і не з'явився.
Кубок Англії
1/8 фіналу
19 лютого
Віган - Манчестер Сіті 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 79 Грігг
IT'S OVER! Latics 1 @ManCity 0!@WillGrigg the hero 🔥🔥🔥— Wigan Athletic (@LaticsOfficial) 19 лютого 2018 р.
WHAT AN EVENING IN THE @EmiratesFACup 💪#wafc pic.twitter.com/BzBBr40kJb
Нагадаємо, що напередодні Тоттенгем не зміг переграти Рочдейл (2:2).
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій