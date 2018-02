Манчестер Сіті припинив боротьбу за Кубок Англії сенсаційно поступившись Вігану

В 1/8 фіналу Кубку Англії Манчестер Сіті в гостях сенсаційно програв Вігану (1:0) та припинив боротьбу за трофей.

Зазначимо, що увесь другий тайм містяни грали в меншості через вилучення на 45-й хвилині гри захисника Фабіана Делфа.

Українець Олександр Зінченко потрапив до зявки на гру Манчестера, але на полі так і не з'явився.

Кубок Англії

1/8 фіналу

19 лютого

Віган - Манчестер Сіті 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 79 Грігг

IT'S OVER! Latics 1 @ManCity 0!@WillGrigg the hero 🔥🔥🔥



WHAT AN EVENING IN THE @EmiratesFACup 💪#wafc pic.twitter.com/BzBBr40kJb