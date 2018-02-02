271 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]02.02.2018 08:17
Шахтар заявив гравця, який виступав у оренді в Маріуполі
|В'ячеслав Танковський / ФК Шахтар
Шахтар вніс до заявки на другу частину сезону УПЛ В'ячеслава Танковського.
Про це пише сайт УПЛ.
22-річний хавбек виступатиме в донецькому клубі під 20-м номером.
Як відомо, в першій частині сезону гравець виступав у Маріуполі.
Додамо, що влітку гравець продовжив контракт з клубом.
Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
|
30.01.2018
Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua