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02.02.2018  08:17

Шахтар заявив гравця, який виступав у оренді в Маріуполі

В'ячеслав Танковський / ФК Шахтар

Шахтар вніс до заявки на другу частину сезону УПЛ В'ячеслава Танковського.

Про це пише сайт УПЛ.

22-річний хавбек виступатиме в донецькому клубі під 20-м номером.

Як відомо, в першій частині сезону гравець виступав у Маріуполі.

Додамо, що влітку гравець продовжив контракт з клубом.


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