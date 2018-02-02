Ярмоленко розповів про свою травму: Місяць пересуватимусь на милицях
|Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко не знає, коли відновиться від отриманої травми.
Про це розповів сам футболіст Боруссії.
"Точний діагноз з усіма медичними подробицями я назвати не можу. Вийшов на заміну, відіграв десь три хвилини і в простому пізоді зіткнувся із захисником. Отримав м'яч, почав обігрувати і відразу відчув - щось не так. Але матч дограв. Потім дивився цей момент в повторі - нічого там такого не було", - сказав він.
"Після обстеження з'ясувалося, що на п'яті відійшла якась тканина, але ахіл не заділо. У підсумку, на ногу мені одягли спеціальний чобіт - місяць доведеться пересуватися за допомогою милиць. Скільки потім знадобиться часу на реабілітацію, сказати поки не можу. Буде видно... ", - сказав Ярмоленко.
Як відомо, Ярмоленко зазнав ушкодження в матчі з Фрайбургом і пропустив тренування команди.
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