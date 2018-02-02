385 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.02.2018 09:27
Буффон свого часу серйозно розглядав пропозицію від Шахтаря
|Джанлуїджі Буффон
Воротар Ювентуса Джанлуїджі Буффон міг стати футболістом Шахтаря.
Про це розповів скаут Ліворно Алекс Великих.
"Я питав Джі Джі про історію з Шахтарем. Чи правда, що він хотів перейти в український клуб. Він насправді розглядав серйозно пропозицію від донецького клубу. Був момент, коли вони і в роздягальні про "гірників" говорили", - зазначив агент.
"Пропозиція Шахтаря була фінансово вигідною? Цікаво, що це не було головним. Хоча не приховую, і він не приховує, що гроші, запропоновані Шахтарем, були великими", - цитує Великих Tribuna.
Раніше повідомлялося, що Буффон міг перейти в Шахтар у 2012 році.
Також нещодавно стало відомо, що на честь Буффона Ювентус випустив 1111 футболок.
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