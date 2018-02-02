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02.02.2018  09:27

Буффон свого часу серйозно розглядав пропозицію від Шахтаря

Джанлуїджі Буффон

Воротар Ювентуса Джанлуїджі Буффон міг стати футболістом Шахтаря.

Про це розповів скаут Ліворно Алекс Великих.

"Я питав Джі Джі про історію з Шахтарем. Чи правда, що він хотів перейти в український клуб. Він насправді розглядав серйозно пропозицію від донецького клубу. Був момент, коли вони і в роздягальні про "гірників" говорили", - зазначив агент.

"Пропозиція Шахтаря була фінансово вигідною? Цікаво, що це не було головним. Хоча не приховую, і він не приховує, що гроші, запропоновані Шахтарем, були великими", - цитує Великих Tribuna.

Раніше повідомлялося, що Буффон міг перейти в Шахтар у 2012 році.

Також нещодавно стало відомо, що на честь Буффона Ювентус випустив 1111 футболок.
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