Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
291 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
02.02.2018  10:20

Рома назвала склад на матчі проти Шахтаря

 

Італійська команда оголосила список гравців, які зможуть зіграти із Шахтарем в матчах 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів.

Як пише офіційний сайт клубу, до нього потрапив 21 футболіст:

Воротарі: Аліссон Бекер, Лукаш Скорупські;

Захисники: Бруно Перес, Федеріко Фасіо, Рік Карсдорп, Александар Коларов, Костас Манолас, Жуан Жезус;

Півзахисники: Даніеле Де Россі, Алессандро Флоренці, Максім Гоналон, Раджа Наінгголан, Лоренцо Пеллегріні, Жерсон, Кевін Стротман;

Форварди: Грегуар Дефрель, Едін Джеко, Стефан Ель Шаараві, Дієго Перотті, Патрік Шик, Дженгіз Ундер.

Раніше була інформація, що на гру Шахтар - Рома квитки надійшли у вільний продаж.
Читай також
Рома поступилася Сампдорії, Мілан переміг Лаціо. Матчі 22-го туру чемпіонату Італії
Наполі поступився Ювентусу, Рома перемогла СПАЛ. Матчі 15-го туру чемпіонату Італії
Рома здолала Тоттенгем у матчі Міжнародного Кубка Чемпіонів


Останні публікації
30.01.2018
Футбол

Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі

Нападник збірної України розповів про рішення покинути Карабюкспор, перехід у новий колектив, а також перспективи збірної України у Лізі Націй
 
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку

 
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
Усі публікації
Новини
11:38
Футбол. Нападник Маріуполя підписав контракт з Шахтарем
11:24
Футбол. Суперник Динамо опублікував заявку на Лігу Європи
11:03
Футбол. Зоря підпише бразильського голкіпера
10:38
Баскетбол. Партнер українеця Леня отримав жахливу травму в НБА. ВІДЕО
10:20
Футбол. Рома назвала склад на матчі проти Шахтаря
09:49
Теніс. Козлова зіграє у півфіналі турніру в Тайвані
09:27
Футбол. Буффон свого часу серйозно розглядав пропозицію від Шахтаря
09:11
Футбол. Ярмоленко розповів про свою травму: Місяць пересуватимусь на милицях
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




БАТЛ! Обирай найкращий клуб України -
ДИНАМО vs ШАХТАР!


Інтерв'ю
 
Публікації
30.01.2018

Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі
Нападник збірної України розповів про рішення покинути Карабюкспор, перехід у новий колектив, а також перспективи збірної України у Лізі Націй
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!