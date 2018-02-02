291 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]02.02.2018 10:20
Рома назвала склад на матчі проти Шахтаря
Італійська команда оголосила список гравців, які зможуть зіграти із Шахтарем в матчах 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів.
Як пише офіційний сайт клубу, до нього потрапив 21 футболіст:
Воротарі: Аліссон Бекер, Лукаш Скорупські;
Захисники: Бруно Перес, Федеріко Фасіо, Рік Карсдорп, Александар Коларов, Костас Манолас, Жуан Жезус;
Півзахисники: Даніеле Де Россі, Алессандро Флоренці, Максім Гоналон, Раджа Наінгголан, Лоренцо Пеллегріні, Жерсон, Кевін Стротман;
Форварди: Грегуар Дефрель, Едін Джеко, Стефан Ель Шаараві, Дієго Перотті, Патрік Шик, Дженгіз Ундер.
Раніше була інформація, що на гру Шахтар - Рома квитки надійшли у вільний продаж.
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