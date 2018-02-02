Зоря підпише бразильського голкіпера

Луїс Феліпе

Бразильський воротар Луїс Феліпе, який знаходиться на перегляді в Зорі, підпише контракт з луганчанами.

Про це повідомляє Esporte.uol.com.br.

За інформацією джерела, у бразильця закінчився договір з Інтернасьоналем, і він вирішив його не продовжувати.

Замість цього Луїс Феліпе підпише контракт з луганчанами, разом з якими вирушив на другий збір до Туреччини, пише sportarena.com.

Раніше була інформація, що Зоря виставила на трансфер бразильського легіонера.

Також була інформація, що .