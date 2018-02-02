113 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.02.2018 11:03
Зоря підпише бразильського голкіпера
|Луїс Феліпе
Бразильський воротар Луїс Феліпе, який знаходиться на перегляді в Зорі, підпише контракт з луганчанами.
Про це повідомляє Esporte.uol.com.br.
За інформацією джерела, у бразильця закінчився договір з Інтернасьоналем, і він вирішив його не продовжувати.
Замість цього Луїс Феліпе підпише контракт з луганчанами, разом з якими вирушив на другий збір до Туреччини, пише sportarena.com.
Раніше була інформація, що Зоря виставила на трансфер бразильського легіонера.
Також була інформація, що Зоря підписала екс-капітана молодіжки Боруссії Дортмунд.
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