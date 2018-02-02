Суперник Динамо опублікував заявку на Лігу Європи

АЕК оголосив заявку на Лігу Європи, в якій греки зіграють проти київського Динамо.



Як відомо, перший матч протистояння українців і греків призначений на 15 лютого.

Тренерський штаб АЕКа вирішив заявити наступних футболістів:



Голкіпери:



1. Віссіліс Баркас

16. Панайотіс Цінтотас

87. Панайотіс Доуніс



Захисники:



2. Міхаліс Бакакіс

3. Елдер Лопеш

4. Огнен Враньєш

5. Вассіліс Лабропулос

12. Родріго Гало

15. Урош Кочіш

19. Дмитро Чигринський

33. Гіоргос Яннутсос

55. Адам Тцанетопулос



Півзахисники:



6. Астрі Аджаревіч

7. Лазарос Христодулопулос

8. Андре Сімош

18. Якоб Йоханссон

20. Петрос Манталос

21. Панайотіс Коне

24. Шоджаей Масуд

25. Костас Галанопулос

32. Паріс Бабіс

77. Христос Джіуссіс



Нападники:



9. Гіоргос Джакумакіс

10. Марко Лівая

11. Серхіо Араужо

14. Тасос Бакасетас

28. Віктор Клонарідіс

70. Христос Антоніу

Раніше повідомлялося, що АЕК за перемогу над Динамо отримає хороші преміальні.