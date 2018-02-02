Суперник Динамо опублікував заявку на Лігу Європи
АЕК оголосив заявку на Лігу Європи, в якій греки зіграють проти київського Динамо.
Як відомо, перший матч протистояння українців і греків призначений на 15 лютого.
Η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τη συνέχεια της παρουσίας της ομάδας στο UEFA Europa League #UEL #weareback #aekfcineurope #aekfamily pic.twitter.com/imsQYIigoE— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) 1 лютого 2018 р.
Тренерський штаб АЕКа вирішив заявити наступних футболістів:
Голкіпери:
1. Віссіліс Баркас
16. Панайотіс Цінтотас
87. Панайотіс Доуніс
Захисники:
2. Міхаліс Бакакіс
3. Елдер Лопеш
4. Огнен Враньєш
5. Вассіліс Лабропулос
12. Родріго Гало
15. Урош Кочіш
19. Дмитро Чигринський
33. Гіоргос Яннутсос
55. Адам Тцанетопулос
Півзахисники:
6. Астрі Аджаревіч
7. Лазарос Христодулопулос
8. Андре Сімош
18. Якоб Йоханссон
20. Петрос Манталос
21. Панайотіс Коне
24. Шоджаей Масуд
25. Костас Галанопулос
32. Паріс Бабіс
77. Христос Джіуссіс
Нападники:
9. Гіоргос Джакумакіс
10. Марко Лівая
11. Серхіо Араужо
14. Тасос Бакасетас
28. Віктор Клонарідіс
70. Христос Антоніу
Раніше повідомлялося, що АЕК за перемогу над Динамо отримає хороші преміальні.
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