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02.02.2018  11:24

Суперник Динамо опублікував заявку на Лігу Європи

 

АЕК оголосив заявку на Лігу Європи, в якій греки зіграють проти київського Динамо.
 
Як відомо, перший матч протистояння українців і греків призначений на 15 лютого.

Тренерський штаб АЕКа вирішив заявити наступних футболістів:
 
Голкіпери:
 
1. Віссіліс Баркас
16. Панайотіс Цінтотас
87. Панайотіс Доуніс
 
Захисники:
 
2. Міхаліс Бакакіс
3. Елдер Лопеш
4. Огнен Враньєш
5. Вассіліс Лабропулос
12. Родріго Гало
15. Урош Кочіш
19. Дмитро Чигринський
33. Гіоргос Яннутсос
55. Адам Тцанетопулос
 
Півзахисники:
 
6. Астрі Аджаревіч
7. Лазарос Христодулопулос
8. Андре Сімош
18. Якоб Йоханссон
20. Петрос Манталос
21. Панайотіс Коне
24. Шоджаей Масуд
25. Костас Галанопулос
32. Паріс Бабіс
77. Христос Джіуссіс
 
Нападники:
 
9. Гіоргос Джакумакіс
10. Марко Лівая
11. Серхіо Араужо
14. Тасос Бакасетас
28. Віктор Клонарідіс
70. Христос Антоніу

Раніше повідомлялося, що АЕК за перемогу над Динамо отримає хороші преміальні.
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