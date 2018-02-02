744 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]02.02.2018 19:10
Експерт програми Профутбол стане воротарем Геліоса
|Сергій Погорілий / ФК Металіст
Колишній воротар Металіста Сергій Погорілий перейде до харківського Металіста.
Про це повідомляє спортарена.
31-річний воротар тренується з харківським клубом і взяв участь у товариському матчі. Останнім клубом українця став норвезький Буді-Глімт.
Після цього Погорілий був одним із експертов програми Профутбол на телеканалі 2+2.
Нагадаємо, що Геліос може підписати ще деяких відомих футболістів.
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