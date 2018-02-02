Експерт програми Профутбол стане воротарем Геліоса

Сергій Погорілий / ФК Металіст

Колишній воротар Металіста Сергій Погорілий перейде до харківського Металіста.

Про це повідомляє спортарена.

31-річний воротар тренується з харківським клубом і взяв участь у товариському матчі. Останнім клубом українця став норвезький Буді-Глімт.

Після цього Погорілий був одним із експертов програми Профутбол на телеканалі 2+2.

Нагадаємо, що Геліос може підписати ще деяких відомих футболістів.