1288 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.02.2018 20:08
Гвардіола згадав Зінченка під час прес-конференції
|Олександр Зінченко і Пеп Гвардіола
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола сказав декілька слів про Олександра Зінченка перед матчем городян із Бернлі.
Іспанець висловився під час прес-конференції напередодні гри.
"Якщо Зінченко захищатиметься 90 хвилин, він страждатиме від цього, але якщо ми домінуємо, він здатен підключатись до атак з лівого флангу оборони", - цитує Гвардіолу офіційний сайт клубу.
Нагадаємо, що Зінченко став одним із найкращих у грі проти Вест Брома.
Читай також
Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
|
30.01.2018
Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua