Гвардіола згадав Зінченка під час прес-конференції

Олександр Зінченко і Пеп Гвардіола

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола сказав декілька слів про Олександра Зінченка перед матчем городян із Бернлі.

Іспанець висловився під час прес-конференції напередодні гри.

"Якщо Зінченко захищатиметься 90 хвилин, він страждатиме від цього, але якщо ми домінуємо, він здатен підключатись до атак з лівого флангу оборони", - цитує Гвардіолу офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що Зінченко став одним із найкращих у грі проти Вест Брома.