Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
636 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
02.02.2018  20:44

Ярмоленко: Час вистрілити, інакше ми не пробачимо собі невихід на Євро-2020

Андрій Ярмоленко / Команда №1

Національна збірна України зобов'язана виходити на чемпіонат Європи, який відбудеться у 2020 році.

Так вважає вінгер синьо-жовтих Андрій Ярмоленко.

"Ми самі собі не пробачимо невихід на Євро! Такі форуми проводяться не так часто, а час летить швидко. Наче вчора тільки починали грати за збірну, а сьогодні багатьом із нас уже під 30. Тому час вистрілити", - сказав футболіст.

Ярмоленко додав, що не знає, чи встигне відновитися після травми сухожилля до товариських матчів збірної.

"Точні терміни реабілітації мені ніхто не називав. Через місяць знімуть чобіт, почну бігати, тренуватися, а там видно буде. Я сподіваюся на хороше, мислю позитивно", - цитує Ярмоленка Команда №1.

Нагадаємо, що Ярмоленко під час травми працює в тренажерному залі.
Читай також
Ярмоленко під час травми працює в тренажерному залі. ВІДЕО
Ярмоленко розповів про свою травму: Місяць пересуватимусь на милицях
Ярмоленко зворушливо попрощався з Обамеянгом
Ярмоленко отримав травму і пропустив тренування Боруссії


Останні публікації
30.01.2018
Футбол

Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі

Нападник збірної України розповів про рішення покинути Карабюкспор, перехід у новий колектив, а також перспективи збірної України у Лізі Націй
 
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку

 
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
Усі публікації
Новини
23:32
Футзал. Україна вирвала перемогу в Румунії за 20 секунд до кінця на Євро-2018
23:30
Футбол. Боруссія Д перемогла Кельн в 21 турі чемпіонату Німеччини
22:58
Футбол. Карпати попрощалися з ключовим футболістом
22:24
Теніс. Україна програла другий матч шведам на Кубку Девіса
21:23
Футбол. Навіщо їм Коваль? Український воротар знову на лаві запасних Депортиво
21:06
Футзал. Азербайджан переміг Францію на Євро-2018
20:44
Футбол. Ярмоленко: Час вистрілити, інакше ми не пробачимо собі невихід на Євро-2020
20:23
Баскетбол. Черкаські Мавпи перемогли Хімік, БІПА програла Будівельнику в матчах Суперліги
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




БАТЛ! Обирай найкращий клуб України -
ДИНАМО vs ШАХТАР!


Інтерв'ю
 
Публікації
30.01.2018

Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі
Нападник збірної України розповів про рішення покинути Карабюкспор, перехід у новий колектив, а також перспективи збірної України у Лізі Націй
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!