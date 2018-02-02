Ярмоленко: Час вистрілити, інакше ми не пробачимо собі невихід на Євро-2020

Андрій Ярмоленко / Команда №1

Національна збірна України зобов'язана виходити на чемпіонат Європи, який відбудеться у 2020 році.

Так вважає вінгер синьо-жовтих Андрій Ярмоленко.

"Ми самі собі не пробачимо невихід на Євро! Такі форуми проводяться не так часто, а час летить швидко. Наче вчора тільки починали грати за збірну, а сьогодні багатьом із нас уже під 30. Тому час вистрілити", - сказав футболіст.

Ярмоленко додав, що не знає, чи встигне відновитися після травми сухожилля до товариських матчів збірної.

"Точні терміни реабілітації мені ніхто не називав. Через місяць знімуть чобіт, почну бігати, тренуватися, а там видно буде. Я сподіваюся на хороше, мислю позитивно", - цитує Ярмоленка Команда №1.

Нагадаємо, що Ярмоленко під час травми працює в тренажерному залі.