441 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]02.02.2018 21:23
Навіщо їм Коваль? Український воротар знову на лаві запасних Депортиво
|Максим Коваль
Голкіпер іспанського Депортиво Максим Коваль розпочне матч 22 туру Прімери проти Реал Сосьєдаду з лави запасних.
Це вже другий матч, який українець проводить на заміні.
Гра Реал Сосьєдад - Депортиво відбудеться 2 лютого о 22:00.
Нагадаємо, що Коваль перейшов із Динамо до Депортиво на правах оренди до кінця сезону.
#OsNosos tripulantes en cuberta para o vixésimo segundo lance de @LaLiga: #RealSociedadDépor. Ás 21:00 h. en Anoeta #DaleDÉ! pic.twitter.com/6iPc0rNqeg— RC Deportivo (@RCDeportivo) 2 февраля 2018 г.
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