Навіщо їм Коваль? Український воротар знову на лаві запасних Депортиво

Максим Коваль

Голкіпер іспанського Депортиво Максим Коваль розпочне матч 22 туру Прімери проти Реал Сосьєдаду з лави запасних.

Це вже другий матч, який українець проводить на заміні.

Гра Реал Сосьєдад - Депортиво відбудеться 2 лютого о 22:00.

Нагадаємо, що Коваль перейшов із Динамо до Депортиво на правах оренди до кінця сезону.