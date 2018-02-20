22 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]20.02.2018 00:11
Хетафе розгромив Сельту в 24-му турі чемпіонату Іспанії
|Нападник Хетафе Анхель
У матчі 24-го туру Ла Ліги Хетафе вдома розгромив Сельту (3:0)
Дублем у складі господарів відзначився Анхель.
Наразі безпрограшна серія Хетафе в чемпіонаті Іспанії становить 6 матчів.
Чемпіонат Іспанії
24-й тур
19 лютого
Хетафе - Сельта 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 37 Анхель, 2:0 - 51 Моліна, 3:0 - 85 Анхель
FINAL #GetafeCelta 3-0— LaLiga (@LaLiga) 19 лютого 2018 р.
¡El @GetafeCF no pierde en el Coliseum en #LaLiga desde el 14 de octubre (contra el Real Madrid) y ya suma seis jornadas sin conocer la derrota para seguir luchando por los puestos europeos! 💙🔝 pic.twitter.com/5u5FL1YSsV
Нагадаємо, що напередодні Реал на виїзді з хокейним рахунком (3:5) здолав Бетіс.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Барселона
|24
|19
|5
|0
|61-11
|62
|2
|Атлетико
|24
|16
|7
|1
|36-9
|55
|3
|Валенсія
|24
|14
|4
|6
|47-28
|46
|4
|Реал
|23
|13
|6
|4
|55-26
|45
|+1
|5
|Севілья
|24
|12
|3
|9
|31-35
|39
|-1
|6
|Вільяреал
|24
|11
|5
|8
|35-29
|38
|7
|Ейбар
|24
|10
|5
|9
|32-35
|35
|+2
|8
|Жирона
|24
|9
|7
|8
|34-30
|34
|+2
|9
|Хетафе
|24
|8
|9
|7
|29-21
|33
|-2
|10
|Бетіс
|24
|10
|3
|11
|41-50
|33
|-2
|11
|Сельта
|24
|9
|5
|10
|41-37
|32
|+2
|12
|Реал Сосьєдад
|24
|8
|5
|11
|46-45
|29
|-1
|13
|Леганес
|23
|8
|5
|10
|20-25
|29
|-1
|14
|Атлетик
|24
|6
|10
|8
|24-27
|28
|+1
|15
|Алавес
|24
|9
|1
|14
|22-33
|28
|-1
|16
|Еспаньол
|24
|6
|9
|9
|22-32
|27
|17
|Леванте
|24
|3
|11
|10
|21-38
|20
|18
|Лас-Пальмас
|24
|5
|3
|16
|18-52
|18
|19
|Депортиво
|24
|4
|5
|15
|24-53
|17
|20
|Малага
|24
|3
|4
|17
|15-38
|13
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Шеф-редактор: Дмитро Копій