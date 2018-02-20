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20.02.2018  00:11

Хетафе розгромив Сельту в 24-му турі чемпіонату Іспанії

Нападник Хетафе Анхель

У матчі 24-го туру Ла Ліги Хетафе вдома розгромив Сельту (3:0)

Дублем у складі господарів відзначився Анхель.

Наразі безпрограшна серія Хетафе в чемпіонаті Іспанії становить 6 матчів.

Чемпіонат Іспанії

24-й тур

19 лютого

Хетафе - Сельта 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 37 Анхель, 2:0 - 51 Моліна, 3:0 - 85 Анхель

Нагадаємо, що напередодні Реал на виїзді з хокейним рахунком (3:5) здолав Бетіс.

    І В Н П М О
  1 Барселона 24 19 5 0 61-11 62
  2 Атлетико 24 16 7 1 36-9 55
  3 Валенсія 24 14 4 6 47-28 46
  4 Реал 23 13 6 4 55-26 45
+1 5 Севілья 24 12 3 9 31-35 39
-1 6 Вільяреал 24 11 5 8 35-29 38
  7 Ейбар 24 10 5 9 32-35 35
+2 8 Жирона 24 9 7 8 34-30 34
+2 9 Хетафе 24 8 9 7 29-21 33
-2 10 Бетіс 24 10 3 11 41-50 33
-2 11 Сельта 24 9 5 10 41-37 32
+2 12 Реал Сосьєдад 24 8 5 11 46-45 29
-1 13 Леганес 23 8 5 10 20-25 29
-1 14 Атлетик 24 6 10 8 24-27 28
+1 15 Алавес 24 9 1 14 22-33 28
-1 16 Еспаньол 24 6 9 9 22-32 27
  17 Леванте 24 3 11 10 21-38 20
  18 Лас-Пальмас 24 5 3 16 18-52 18
  19 Депортиво 24 4 5 15 24-53 17
  20 Малага 24 3 4 17 15-38 13

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