Лідер Челсі проти того, щоб його порівнювали з Мессі

Еден Азар

Бельгійський хавбек Челсі Еден Азар відрізняється за грою від Ліонеля Мессі.

Про це заявив сам бельгієць виданню Sky Sports.

"Це приємно, що мене порівнюють з найкращим гравцем усіх часів, але ми відрізняємось за грою", - зазначив хавбек.

"Ми граємо в різних лігах. Я стараюсь виконувати свою роботу, намагаюся досягти рівня Барселони, адже вони найкращі в світі", - запевнив бельгієць.

"Коли ми граємо у таких матчах, треба показувати себе на повну", - наголосив гравець Челсі.

"Якщо ти прагнеш бути одним з найкращих, необхідно показувати себе в великих матчах. Цей матч є великим", – цитує Азара Футбол 24.

Раніше повідомлялося, що екс-футболіст Барселони впевнений в перемозі синьо-гранатових над Челсі.