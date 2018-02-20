173 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]20.02.2018 12:29
Лідер Челсі проти того, щоб його порівнювали з Мессі
|Еден Азар
Бельгійський хавбек Челсі Еден Азар відрізняється за грою від Ліонеля Мессі.
Про це заявив сам бельгієць виданню Sky Sports.
"Це приємно, що мене порівнюють з найкращим гравцем усіх часів, але ми відрізняємось за грою", - зазначив хавбек.
"Ми граємо в різних лігах. Я стараюсь виконувати свою роботу, намагаюся досягти рівня Барселони, адже вони найкращі в світі", - запевнив бельгієць.
"Коли ми граємо у таких матчах, треба показувати себе на повну", - наголосив гравець Челсі.
"Якщо ти прагнеш бути одним з найкращих, необхідно показувати себе в великих матчах. Цей матч є великим", – цитує Азара Футбол 24.
Раніше повідомлялося, що екс-футболіст Барселони впевнений в перемозі синьо-гранатових над Челсі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій