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20.02.2018  12:57

CAS пояснив своє рішення по матчу Маріуполь - Динамо. ДОКУМЕНТ


Спортивний арбітражний суд в Лозанні пояснив своє рішення щодо свого рішення з приводу справи Маріуполь - Динамо.

Відповідний документ з'явився на офіційному сайті CAS.

"Суд дійшов висновку, що, оскільки відповідний матч не був заборонений будь-яким місцевим чи державним органом, а Дирекція УПЛ, згідно з відповідними правилами, була компетентним органом, який визначає, чи є обґрунтовані підстави чи навіть форс-мажорні обставини для відкладення чи пересення матчу", - йдеться в поясненні.

Скрін документа / CAS

"Оскільки ФК "Динамо" Київ не подав жодного такого запиту до Дирекції Прем'єр-ліги України для прийняття рішення щодо поєдинку, Суд дійшов висновку, що апеляція повинні бути відхилена, без необхідності визначити, чи є проблеми безпеки в регіоні, що стало дієвою причиною того, що ФК Динамо не брав участь у матчі", - пише ua-football.

Раніше відомий журналіст Андрій Шахов заявив, що Динамо вчинило правильно не поїхавши на гру до Маріуполя.
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