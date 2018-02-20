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20.02.2018  13:13

Фахівці ФІФА виправдали дії арбітрів в матчі Карпати - Зоря

ФІФА

Група спеціалістів ФІФА одностайним рішенням підтримала дії арбітрів у грі 20-го туру Карпати - Зоря.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Офіційні тлумачення фахівців по ряду епізодів:

"АА № 1 прийняв правильне рішення не зараховувати гол з поза грою тому, що йдеться про "сейв". Захисник навмисно завдає удару по м’ячу задля того, щоб уникнути його потрапляння у ворота. Окрім того, двоє гравців господарів, які залишають межі поля і згодом повертаються на нього, втручаються і перешкоджають діям воротаря гостей", - йдеться в документі.

Нагадаємо, що мова йдеться про епізод з положенням поза грою на 54-й хвилині матчу.

Сама ж гра закінчилася з рахунком 2:0 на користь Зорі.
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