133 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]20.02.2018 13:13
Фахівці ФІФА виправдали дії арбітрів в матчі Карпати - Зоря
|ФІФА
Група спеціалістів ФІФА одностайним рішенням підтримала дії арбітрів у грі 20-го туру Карпати - Зоря.
Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.
Офіційні тлумачення фахівців по ряду епізодів:
"АА № 1 прийняв правильне рішення не зараховувати гол з поза грою тому, що йдеться про "сейв". Захисник навмисно завдає удару по м’ячу задля того, щоб уникнути його потрапляння у ворота. Окрім того, двоє гравців господарів, які залишають межі поля і згодом повертаються на нього, втручаються і перешкоджають діям воротаря гостей", - йдеться в документі.
Нагадаємо, що мова йдеться про епізод з положенням поза грою на 54-й хвилині матчу.
Сама ж гра закінчилася з рахунком 2:0 на користь Зорі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій