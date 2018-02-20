Луческу: Шахтар з Фонсекою не змінився

Мірча Луческу

Гра донецького Шахтаря майже не змінилася за останні 4-5 років.

Про це заяивив колишній тренер гірників Мірча Луческу виданню Gazzetta dello Sport.

"Як мені нинішній Шахтар? Ви ж бачили їх в матчах проти Наполі, чи не так? Ця команда грає разом 4-5 років. Вона практично не змінилася і знає, як грати подібні матчі. Шахтар продовжує бути найкращою командою Східної Європи разом з Бешикташем", - зазначив Містер.

"Як змінився Шахтар з Фонсекою? Нічого не змінилось. Фонсека спочатку намагався дещо поміняти, але це не спрацювало, тому він повернувся до старої системи. Бразильцям потрібен швидкий і короткий пас. Це дозволяє їм проявити свої індивідуальні якості. Єдине, що виглядає інакше, це більш просунутий захист, через що команда виглядає компактніше", - цитує Луческу Футбол 24.

Нагадаємо, що Луческу відвідає гру Ліги чемпіонів Шахтар - Рома.