200 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.02.2018 13:49
Стало відомо, скільки ще часу потрібно Ярмоленку для відновлення після травми
|Андрій Ярмоленко / ФК Боруссія
Півзахисник дортмундської Боруссії Андрій Ярмоленко продовжує відновлюватися після травми.
Для повернення на поле українцю знадобиться щонайменше декілька тижнів, сказав у коментарі Kicker наставник команди Петер Штегер.
"Найближчими тижнями я не чекаю Ярмоленка в складі, тому що він продовжує відновлюватися після травми", - цитує коуча спортарена.
Нагадаємо, що Ярмоленко зазнав ушкодження сухожилля в матчі з Фрайбургом і пропустив тренування команди.
Пізніше стало відомо, що Ярмола місяць пересуватиметься на милицях.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій