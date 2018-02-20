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20.02.2018  13:49

Стало відомо, скільки ще часу потрібно Ярмоленку для відновлення після травми

Андрій Ярмоленко / ФК Боруссія

Півзахисник дортмундської Боруссії Андрій Ярмоленко продовжує відновлюватися після травми.

Для повернення на поле українцю знадобиться щонайменше декілька тижнів, сказав у коментарі Kicker наставник команди Петер Штегер.

"Найближчими тижнями я не чекаю Ярмоленка в складі, тому що він продовжує відновлюватися після травми", - цитує коуча спортарена.

Нагадаємо, що Ярмоленко зазнав ушкодження сухожилля в матчі з Фрайбургом і пропустив тренування команди.

Пізніше стало відомо, що Ярмола місяць пересуватиметься на милицях.
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