Стало відомо, скільки ще часу потрібно Ярмоленку для відновлення після травми

Андрій Ярмоленко / ФК Боруссія

Півзахисник дортмундської Боруссії Андрій Ярмоленко продовжує відновлюватися після травми.

Для повернення на поле українцю знадобиться щонайменше декілька тижнів, сказав у коментарі Kicker наставник команди Петер Штегер.

"Найближчими тижнями я не чекаю Ярмоленка в складі, тому що він продовжує відновлюватися після травми", - цитує коуча спортарена.

Нагадаємо, що Ярмоленко зазнав ушкодження сухожилля в матчі з Фрайбургом і пропустив тренування команди.

Пізніше стало відомо, що Ярмола місяць пересуватиметься на милицях.