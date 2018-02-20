Додо: Я раніше ніколи не бачив сніг
|Додо / ФК Шахтар
19-річний бразильський новачок Шахтаря Додо вперше у своєму житті побачив сніг.
Про це розповів сам футболіст, розповідаючи про свою адаптацію в Україні.
"За першим враженням тренувальний процес від бразильського дуже відрізняється. Паулу Фонсека багато уваги приділяє відпрацюванню тактичних схем гри в обороні, швидкому переходу в контратаки", - сказав захисник.
"У Бразилії все набагато повільніше, там є час, щоб подумати і місце, де розвернутися. А тут доводиться обирати миттєві рішення", - пояснив футболіст.
"Як мені в Україні? Холодно. Земляки мене про це попереджали, але я не думав, що настільки. І ще сніг - я його раніше ніколи не бачив", - цитує Додо Сегодня.
Нагадаємо, що у новачка Динамо Вербича найбільші труднощі в адаптації викликав холод на футбольному полі.
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