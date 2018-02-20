Алієв виступатиме у складі аматорів

Олександр Алієв

Екс-півзахисник Динамо Олександр Алієв став гравцем аматорського клубу Стара Боярка.

Колишня зірка київскього Динамо допоміг своїй команді здобути першу перемогу на Меморіалі Щанова-2018, пише Footboom.

Раніше була інформація, що Алієв може продовжити кар'єру у Другій лізі.

Також сам футболіст заявляв, що хоче здати на тренерську ліцензію.