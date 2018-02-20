377 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.02.2018 21:41
Алієв виступатиме у складі аматорів
|Олександр Алієв
Екс-півзахисник Динамо Олександр Алієв став гравцем аматорського клубу Стара Боярка.
Колишня зірка київскього Динамо допоміг своїй команді здобути першу перемогу на Меморіалі Щанова-2018, пише Footboom.
Раніше була інформація, що Алієв може продовжити кар'єру у Другій лізі.
Також сам футболіст заявляв, що хоче здати на тренерську ліцензію.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій