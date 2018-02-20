17 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.02.2018 21:53
Труа і Діжон не забили в перенесеному матчі 24-го туру чемпіонату Франції
Труа і Діжон завершили безгольовою нічиєю перенесений матч 24-го туру французької Ліги 1.
Раніше повідомлялося, що Лілль і Ліон зіграли в результативну нічию, а Марсель переміг Бордо.
Чемпіонат Франції-2017/18
24-й тур
20 лютого
.@estac_officiel - #DFCO : c'est terminé sur ce score de 0 à 0 !— Dijon FCO (@DFCO_Officiel) 20 лютого 2018 р.
Dijon ramène 1 point de ce match en retard et en compte désormais 32 (13eme) ! Résumé, réactions et photos à venir sur https://t.co/b1pfOTix1h !#ESTACDFCO #Ligue1Conforama pic.twitter.com/beuqYsnDiE
Труа – Діжон 0:0 (0:0, 0:0)
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
|22
|2
|2
|81-19
|68
|2
|Монако
|26
|17
|5
|4
|64-26
|56
|3
|Марсель
|26
|16
|7
|3
|56-29
|55
|4
|Ліон
|26
|14
|7
|5
|56-32
|49
|5
|Нант
|26
|11
|6
|9
|27-27
|39
|6
|Монпельє
|26
|9
|11
|6
|24-21
|38
|+1
|7
|Ренн
|26
|10
|5
|11
|32-35
|35
|-1
|8
|Бордо
|26
|10
|5
|11
|32-35
|35
|9
|Ніцца
|26
|10
|5
|11
|32-38
|35
|10
|Генгам
|26
|9
|7
|10
|26-33
|34
|+3
|11
|Сент-Етьєн
|26
|9
|6
|11
|27-40
|33
|12
|Кан
|26
|9
|5
|12
|20-30
|32
|-2
|13
|Діжон
|26
|9
|5
|12
|36-52
|32
|-1
|14
|Страсбур
|26
|8
|6
|12
|32-47
|30
|+4
|15
|Труа
|26
|8
|4
|14
|24-34
|28
|-1
|16
|Тулуза
|26
|7
|6
|13
|22-33
|27
|-1
|17
|Лілль
|26
|7
|6
|13
|25-41
|27
|-1
|18
|Ам'єн
|26
|7
|5
|14
|22-30
|26
|-1
|19
|Анже
|26
|5
|10
|11
|27-39
|25
|20
|Метц
|26
|5
|3
|18
|23-47
|18
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