Суркіс програв ще одну судову справу

Колишній головний редактор веб-порталу ФК Динамо Олег Задерновський виграв суд у клубу.

Про це він повідомив у своєму Фейсбуці.

Так, за рішенням Суду Задерновський відновлений на посаді керівника сайту столичного колективу.

Раніше Задерновський заявляв, що Суркіс звільнив 60 співробітників клубу.

Як відомо, напередодні Динамо програло справу ФФУ в Лозанні.