510 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.02.2018 22:19
Суркіс програв ще одну судову справу
Колишній головний редактор веб-порталу ФК Динамо Олег Задерновський виграв суд у клубу.
Про це він повідомив у своєму Фейсбуці.
Так, за рішенням Суду Задерновський відновлений на посаді керівника сайту столичного колективу.
Раніше Задерновський заявляв, що Суркіс звільнив 60 співробітників клубу.
Як відомо, напередодні Динамо програло справу ФФУ в Лозанні.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій