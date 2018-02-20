482 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]20.02.2018 22:37
Екс-гравець Динамо провалив свій дебют в Лізі чемпіонів
|Домагой Віда
Екс-гравець Динамо Домагой Віда провалив свій дебютний матч в Бешикташі в Лізі чемпіонів.
У грі 1/8 фіналу проти Баварії хорватський захисник отримав червону картку вже на 16-й хвилині.
The two earliest red cards in the Champions League this season have both come from fouls on Robert Lewandowski.— Match of the Day (@BBCMOTD) 20 лютого 2018 р.
Sven Kums for Anderlecht (11th minute) & Domagoj Vida tonight (16th minute).
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Як відомо, фанати Бешикташа піснями зустрічали екс-захисника Динамо.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій