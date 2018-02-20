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20.02.2018  22:37

Екс-гравець Динамо провалив свій дебют в Лізі чемпіонів

Домагой Віда

Екс-гравець Динамо Домагой Віда провалив свій дебютний матч в Бешикташі в Лізі чемпіонів.

У грі 1/8 фіналу проти Баварії хорватський захисник отримав червону картку вже на 16-й хвилині.

Як відомо, фанати Бешикташа піснями зустрічали екс-захисника Динамо.




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