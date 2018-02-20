406 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.02.2018 23:28
Захисник Шахтаря пообіцяв поголитися наголо, якщо гірники виграють Лігу чемпіонів
|Богдан Бутко
Захисник Шахтаря Богдан Бутко готовий поголитися наголо, якщо гірники виграють Лігу чемпіонів.
Про це він заявив напередодні матчу 1/8 фіналу проти Роми, пише сайт гірників.
"Не знаю, як щодо чвертьфіналу, але в разі перемоги в турнірі міг би, наприклад, поголитися наголо. Однак про це поки рано думати. Головне - добитися позитивного результату в завтрашньому матчі", - зазначив Бутко.
Як відомо, після виходу команди в плей-офф наставник гірників Паулу Фонсека прийшов на прес-конференцію в костюмі Зорро.
Також була інформація, що Паулу Фонсека обіцяє красивий футбол в грі проти Роми.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій