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20.02.2018  23:28

Захисник Шахтаря пообіцяв поголитися наголо, якщо гірники виграють Лігу чемпіонів

Богдан Бутко

Захисник Шахтаря Богдан Бутко готовий поголитися наголо, якщо гірники виграють Лігу чемпіонів.

Про це він заявив напередодні матчу 1/8 фіналу проти Роми, пише сайт гірників.

"Не знаю, як щодо чвертьфіналу, але в разі перемоги в турнірі міг би, наприклад, поголитися наголо. Однак про це поки рано думати. Головне - добитися позитивного результату в завтрашньому матчі", - зазначив Бутко.

Як відомо, після виходу команди в плей-офф наставник гірників Паулу Фонсека прийшов на прес-конференцію в костюмі Зорро. 

Також була інформація, що Паулу Фонсека обіцяє красивий футбол в грі проти Роми.
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