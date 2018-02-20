Мессі підкорилося ще одне досягнення в Лізі чемпіонів

Ліонель Мессі

Форвард Барселони Ліонель Мессі вперше забив у ворота Челсі.

Сталося це в поєдинку 1/8 фіналу.

30 - Lionel Messi ha marcado su primer gol ante el Chelsea en su noveno enfrentamiento y en su remate nº 30. Alivio. pic.twitter.com/XESyAG1j85 — OptaJose (@OptaJose) 20 лютого 2018 р.

До цього аргентинець провів вісім офіційних матчів проти Челсі і жодного разу не забив в тих іграх.

Як відомо, нещодавно Мессі повідомив, як назове третього сина.