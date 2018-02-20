223 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]20.02.2018 23:51
Мессі підкорилося ще одне досягнення в Лізі чемпіонів
|Ліонель Мессі
Форвард Барселони Ліонель Мессі вперше забив у ворота Челсі.
Сталося це в поєдинку 1/8 фіналу.
30 - Lionel Messi ha marcado su primer gol ante el Chelsea en su noveno enfrentamiento y en su remate nº 30. Alivio. pic.twitter.com/XESyAG1j85— OptaJose (@OptaJose) 20 лютого 2018 р.
До цього аргентинець провів вісім офіційних матчів проти Челсі і жодного разу не забив в тих іграх.
Як відомо, нещодавно Мессі повідомив, як назове третього сина.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій