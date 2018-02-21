Один з лідерів Роми може пропустити гру з Шахтарем

Алессандро Флоренці / Football Italia

Півзахисник Роми Алессандро Флоренці може не зіграти з Шахтарем.

Про це повідомив наставник римлян Еусебіо Ді Франческо на передматчевій прес-конференції.

"Флоренці залишився в готелі, і якби матч був сьогодні, він би не зміг взяти участі в ньому. Але до завтрашнього вечора все ще може змінитися. Зараз на тренуванні Флоренці ви не побачите, він залишився в готелі", – цитує наставника football24.ua.

Як відомо, раніше став відомий арбітр, який працюватиме на матчі Шахтар - Рома.

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