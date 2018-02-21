105 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.02.2018 00:11
Один з лідерів Роми може пропустити гру з Шахтарем
|Алессандро Флоренці / Football Italia
Півзахисник Роми Алессандро Флоренці може не зіграти з Шахтарем.
Про це повідомив наставник римлян Еусебіо Ді Франческо на передматчевій прес-конференції.
"Флоренці залишився в готелі, і якби матч був сьогодні, він би не зміг взяти участі в ньому. Але до завтрашнього вечора все ще може змінитися. Зараз на тренуванні Флоренці ви не побачите, він залишився в готелі", – цитує наставника football24.ua.
Як відомо, раніше став відомий арбітр, який працюватиме на матчі Шахтар - Рома.
Також тренер Роми назвав найбільшу проблему своєї команди перед матчем із Шахтарем.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій