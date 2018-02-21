56 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.02.2018 00:20
Український гравець не дебютував за Слован через травму
|Артем Сухоцький
Півзахисник Артем Сухоцький, який взимку перейшов у Слован з Братіслави, не зміг дебютувати у першому матчі команди після зимової перерви.
Футболіст отримав пошкодження перед матчем, тому в заявку не потрапив.
Незабаром Сухоцького обстежать та повідомлять, скільки часу пропустить український хавбек.
Першу частину сезону Сухоцький відіграв у Зорі, протягом 24 матчів віддав 1 гольову передачу, пише zbirna.com.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій