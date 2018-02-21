Український гравець не дебютував за Слован через травму

Артем Сухоцький

Півзахисник Артем Сухоцький, який взимку перейшов у Слован з Братіслави, не зміг дебютувати у першому матчі команди після зимової перерви.

Футболіст отримав пошкодження перед матчем, тому в заявку не потрапив.

Незабаром Сухоцького обстежать та повідомлять, скільки часу пропустить український хавбек.

Першу частину сезону Сухоцький відіграв у Зорі, протягом 24 матчів віддав 1 гольову передачу, пише zbirna.com.