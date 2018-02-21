Ребров: Мене звільняли вже чотири рази

Сергій Ребров

Колишній наставник Динамо Сергій Ребров, який зараз працює у Саудівській Аравії розповів про високі вимоги, які поставив перед ним роботодавець.

За словами українського спеціаліста, за його роботою у Аль-Ахлі слідкує не тільки керівництво, а й представники ЗМІ.

"Найвимогливіші тут - вболівальники і журналісти. У ЗМІ мене звільняли, здається, вже чотири рази. Після кожної осічки починають піднімати цю тему. Так що з вимогами тут все в порядку", - із посмішкою розповів Ребров.

"В елітній лізі виступає 14 клубів - з початку сезону тренерів не змінювали тільки в двох, а в деяких робили це вже по два рази. Все залежить від керівників. Якщо вони бачать перспективи розвитку команди, то з розумінням ставляться до деяких перебоїв з результатами", - цитує українця zbirna.com.

За словами Реброва, він готовий продовжити тренувати Аль-Ахлі, але якщо цього захоче керівництво, а також він буде бачити перспективи у розвитку команди.

Як відомо, декілька днів тому у ЗМІ з'явилася інформація, що Реброва на посаді голвного тренера Аль-Ахлі може змінити румун Віктор Піцурке.

Нагадаємо, Аль-Ахлі переміг учасника Клубного чемпіонату світу в Азійській Лізі чемпіонів та очолив свою групу.