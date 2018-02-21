168 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.02.2018 12:32
Волинь підсилилася екс-гравцем Таврії
|Володимир Коробка/ФК Таврія
Луцька Волинь оформила трудову угоду із досвідченим хавбеком Володимиром Коробкою.
Екс-гравець Таврії, останнім клубом клубом якого було грузинське Торпедо, матиме 1,5-річний контракт із хрестоносцями.
Повідомляється, що 28-річний Коробка пройшов збір із Волинню у Туреччині. Також стало відомо, що на другий збір продовжиться перегляд нападник Руслан Івашко, пише СпортАрена.
Після 22 турів Першої ліги Волинь йде на передостанньому 17-му місці з 18 очками. У 23-му турі лучани зіграють з Черкаським Дніпром. Базова дата - 18 березня.
Раніше стало відомо, що у тренерський штаб Волині увійшов відомий український воротар.
Читай також
Останні публікації
20.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
15.02.2018
Футбол
Футбол
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій