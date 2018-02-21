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21.02.2018  12:32

Волинь підсилилася екс-гравцем Таврії

 Володимир Коробка/ФК Таврія

Луцька Волинь оформила трудову угоду із досвідченим хавбеком Володимиром Коробкою.

Екс-гравець Таврії, останнім клубом клубом якого було грузинське Торпедо, матиме 1,5-річний контракт із хрестоносцями.

Повідомляється, що 28-річний Коробка пройшов збір із Волинню у Туреччині. Також стало відомо, що на другий збір продовжиться перегляд нападник Руслан Івашко, пише СпортАрена

Після 22 турів Першої ліги Волинь йде на передостанньому 17-му місці з 18 очками. У 23-му турі лучани зіграють з Черкаським Дніпром. Базова дата - 18 березня.

Раніше стало відомо, що у тренерський штаб Волині увійшов відомий український воротар.
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