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21.02.2018  21:38

Реал обіграв Леганес у матчі 16-го туру чемпіонату Іспанії

ФК Реал

У чемпіонаті Іспанії відбувся перенесений матч 16-го туру між Леганесом і мадридським Реалом.

Вершкові на виїзді перемогли слабенького середняка Примери.

Чемпіонат Іспанії

16 тур

21 лютого

Леганес - Реал 1:3 (1:2, 0:1)

Голи: 1:0 - 6 Бустінса, 1:1 - 11 Васкес, 1:2 - 29 Каземіро, 1:3 - 90 пенальті Рамос

Нагадаємо, що лідер Реала Серхіо Рамос встановив ще один рекорд.

    І В Н П М О
  1 Барселона 24 19 5 0 61-11 62
  2 Атлетико 24 16 7 1 36-9 55
  3 Реал 24 14 6 4 58-27 48
  4 Валенсія 24 14 4 6 47-28 46
+1 5 Севілья 24 12 3 9 31-35 39
-1 6 Вільяреал 24 11 5 8 35-29 38
  7 Ейбар 24 10 5 9 32-35 35
+2 8 Жирона 24 9 7 8 34-30 34
+2 9 Хетафе 24 8 9 7 29-21 33
-2 10 Бетіс 24 10 3 11 41-50 33
-2 11 Сельта 24 9 5 10 41-37 32
+2 12 Реал Сосьєдад 24 8 5 11 46-45 29
-1 13 Леганес 24 8 5 11 21-28 29
-1 14 Атлетик 24 6 10 8 24-27 28
+1 15 Алавес 24 9 1 14 22-33 28
-1 16 Еспаньол 24 6 9 9 22-32 27
  17 Леванте 24 3 11 10 21-38 20
  18 Лас-Пальмас 24 5 3 16 18-52 18
  19 Депортиво 24 4 5 15 24-53 17
  20 Малага 24 3 4 17 15-38 13
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