115 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.02.2018 21:38
Реал обіграв Леганес у матчі 16-го туру чемпіонату Іспанії
|ФК Реал
У чемпіонаті Іспанії відбувся перенесений матч 16-го туру між Леганесом і мадридським Реалом.
Вершкові на виїзді перемогли слабенького середняка Примери.
Чемпіонат Іспанії
16 тур
21 лютого
Леганес - Реал 1:3 (1:2, 0:1)
Голи: 1:0 - 6 Бустінса, 1:1 - 11 Васкес, 1:2 - 29 Каземіро, 1:3 - 90 пенальті Рамос
🏁 FP: @CDLeganes 1-3 #RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 21 февраля 2018 г.
(Bustinza 6'; @Lucasvazquez91 11', @Casemiro 29', @SergioRamos 90 (p))#RMLiga | #Emirates pic.twitter.com/pwPRycESZC
Нагадаємо, що лідер Реала Серхіо Рамос встановив ще один рекорд.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Барселона
|24
|19
|5
|0
|61-11
|62
|2
|Атлетико
|24
|16
|7
|1
|36-9
|55
|3
|Реал
|24
|14
|6
|4
|58-27
|48
|4
|Валенсія
|24
|14
|4
|6
|47-28
|46
|+1
|5
|Севілья
|24
|12
|3
|9
|31-35
|39
|-1
|6
|Вільяреал
|24
|11
|5
|8
|35-29
|38
|7
|Ейбар
|24
|10
|5
|9
|32-35
|35
|+2
|8
|Жирона
|24
|9
|7
|8
|34-30
|34
|+2
|9
|Хетафе
|24
|8
|9
|7
|29-21
|33
|-2
|10
|Бетіс
|24
|10
|3
|11
|41-50
|33
|-2
|11
|Сельта
|24
|9
|5
|10
|41-37
|32
|+2
|12
|Реал Сосьєдад
|24
|8
|5
|11
|46-45
|29
|-1
|13
|Леганес
|24
|8
|5
|11
|21-28
|29
|-1
|14
|Атлетик
|24
|6
|10
|8
|24-27
|28
|+1
|15
|Алавес
|24
|9
|1
|14
|22-33
|28
|-1
|16
|Еспаньол
|24
|6
|9
|9
|22-32
|27
|17
|Леванте
|24
|3
|11
|10
|21-38
|20
|18
|Лас-Пальмас
|24
|5
|3
|16
|18-52
|18
|19
|Депортиво
|24
|4
|5
|15
|24-53
|17
|20
|Малага
|24
|3
|4
|17
|15-38
|13
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