Реал обіграв Леганес у матчі 16-го туру чемпіонату Іспанії

ФК Реал

У чемпіонаті Іспанії відбувся перенесений матч 16-го туру між Леганесом і мадридським Реалом.

Вершкові на виїзді перемогли слабенького середняка Примери.

Чемпіонат Іспанії

16 тур

21 лютого

Леганес - Реал 1:3 (1:2, 0:1)

Голи: 1:0 - 6 Бустінса, 1:1 - 11 Васкес, 1:2 - 29 Каземіро, 1:3 - 90 пенальті Рамос

Нагадаємо, що лідер Реала Серхіо Рамос встановив ще один рекорд.