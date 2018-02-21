Вербич: З адаптацією в Динамо мені багато допоміг Вукоєвич

Беньямін Вербич / ФК Динамо

Екс-футболіст Динамо Огнін Вукоєвич багато в чому допоміг нещодавному трансферу киян Беньяміну Вербичу.

Про це гравець заявив під час офіційної презентації новачків клубу.

"Я дуже щасливий, що прийшов у таку велику команду як Динамо і став членом цієї великої родини. Можу сказати тільки найкраще. Багато мені допомагав Огнін Вукоєвич. Мене команда дуже добре прийняла на зборах в Іспанії, чому дуже радий", - зізнався футболіст.

"Я вже встиг дебютувати за нову команду, але мені шкода, що не забив м'яч. Але обіцяю, що в наступних іграх буду забивати", - цитує Вербича офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, що у Вербича найбільші труднощі в адаптації викликав холод на футбольному полі.