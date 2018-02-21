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21.02.2018  22:54

Палкін про штраф у 100 тис грн: Я все одно вважаю, що Бойко вкрав у нас перемогу

Сергій Палкін

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін не змінив думку про арбітра Сергія Бойка після того, як КДК ФФУ оштрафував функціонера на 100 тисяч гривень.

Про це він сказав в ефірі Футбол 1.

"Так, КДК мене оштрафував на 100 тисяч гривень, але я все одно залишаюся при своїй думці, що суддя матчу з Зорею вкрав у нас перемогу", - заявив спеціаліст.

"Ми втратили не тільки очки - після того поєдинку з луганською командою покарані, а саме - дискваліфіковані гравці Шахтаря. Однак, я не піду в CAS, щоб оскаржити вердикт КДК ФФУ", - додав Палкін.

Нагадаємо, що після гри Палкін сказав, що у Бойка проблеми з головою.
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