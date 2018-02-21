200 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.02.2018 22:54
Палкін про штраф у 100 тис грн: Я все одно вважаю, що Бойко вкрав у нас перемогу
|Сергій Палкін
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін не змінив думку про арбітра Сергія Бойка після того, як КДК ФФУ оштрафував функціонера на 100 тисяч гривень.
Про це він сказав в ефірі Футбол 1.
"Так, КДК мене оштрафував на 100 тисяч гривень, але я все одно залишаюся при своїй думці, що суддя матчу з Зорею вкрав у нас перемогу", - заявив спеціаліст.
"Ми втратили не тільки очки - після того поєдинку з луганською командою покарані, а саме - дискваліфіковані гравці Шахтаря. Однак, я не піду в CAS, щоб оскаржити вердикт КДК ФФУ", - додав Палкін.
Нагадаємо, що після гри Палкін сказав, що у Бойка проблеми з головою.
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