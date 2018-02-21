273 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]21.02.2018 23:12
Кривцов на ношах покинув поле в матчі Шахтар - Рома
|Сергій Кривцов
Центральний захисник Шахтаря Сергій Кривцов зазнав травми в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Роми.
Наприкінці першого тайму в боротьбі з Джеко оборонець гірників невдало приземлився на газон.
Футболіста забрали з поля на ношах. а замість нього вийшов Іван Ордець.
Зазначимо, що до цього Кривцов пропустив 4 місяці через перелом правого надколінника.
Нагадаємо, що Чемпіон проводить текстовий онлайн матчу.
Читай також
Останні публікації
21.02.2018
Футбол
Футбол
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
20.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
15.02.2018
Футбол
Футбол
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
21.02.2018
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій