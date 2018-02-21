Кривцов на ношах покинув поле в матчі Шахтар - Рома

Сергій Кривцов

Центральний захисник Шахтаря Сергій Кривцов зазнав травми в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Роми.

Наприкінці першого тайму в боротьбі з Джеко оборонець гірників невдало приземлився на газон.

Футболіста забрали з поля на ношах. а замість нього вийшов Іван Ордець.

Зазначимо, що до цього Кривцов пропустив 4 місяці через перелом правого надколінника.

Нагадаємо, що Чемпіон проводить текстовий онлайн матчу.