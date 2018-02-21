Тренер ЦСКА: Жартували з Хацкевичем, що добре було б зустрітися з Динамо, але не раніше фіналу

Віктор Гончаренко

Головні тренери ЦСКА і Динамо хотіли б помірятися силами у фіналі Ліги Європи.

Про це розповів наставник московського клубу Віктор Гончаренко.

"Црвєна Звєзда провела багато матчів у цьому розіграші Ліги Європи. Ця команда добре вміє і оборонятися, і атакувати. Звичайно, ми могли вирішити результат протистояння раніше і не доводити до нервової кінцівки", - вважає керманич росіян.

"У мене хороші стосунки з тренером Динамо Олександром Хацкевичем. Жартували: добре б зустрітися, але не раніше фіналу", - цитує Гончаренка sovsport.

Нагадаємо, що ЦСКА переміг Црвєну Звєзду і вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи.