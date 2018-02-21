616 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.02.2018 23:38
Фред забив Ромі фантастичним ударом зі штрафного. ВІДЕО
|Фред
На 70-й хвилині гри 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Роми хавбек Шахтаря забив фантастичний гол зі штрафного.
До цього моменту рахунок у грі був 1:1, тож гол бразильця вивів гірників уперед.
Нагадаємо, що в Харкові перед грою відбулася сутичка між українськими та італійськими фанатами.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій