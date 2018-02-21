Фред забив Ромі фантастичним ударом зі штрафного. ВІДЕО

Фред

На 70-й хвилині гри 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Роми хавбек Шахтаря забив фантастичний гол зі штрафного.

До цього моменту рахунок у грі був 1:1, тож гол бразильця вивів гірників уперед.

Нагадаємо, що в Харкові перед грою відбулася сутичка між українськими та італійськими фанатами.