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21.02.2018  23:40

Шахтар здобув вольову перемогу над Ромою, Севілья та МЮ голів не забили в 1/8 Ліги чемпіонів


21 лютого у межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбулися два матчі.

У Харкові донецький Шахтар, проявивши характер, переміг італійську Рому.

Суперники гірників відкрили рахунок у першому таймі і більше володіли ініціативою, однак після перерви Шахтар переломив хід гри.

Спочатку Феррейра релізував вихід сам на сам після пасу Ракицького через усе поле, а потім Фред філігранним ударом забив зі штрафного від поперечини.

В іншому матчі Севілья розписала мирову з Манчестер Юнайтед.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу

Перші матчі

21 лютого

Шахтар - Рома 2:1 (0:1, 2:0)

Голи: 0:1 – 41 Ундер, 1:1 – 52 Феррейра, 2:1 – 71 Фред.

Шахтар – П'ятов, Кривцов (Ордець, 45), Ісмаілі, Бутко, Ракицький, Степаненко, Фред, Тайсон, Марлос, Бернард (Коваленко, 90), Феррейра.

Рома – Аліссон, Фасіо, Манолас, Коларов, Флоренци (Бруно Перес, 72), де Россі, Стротман, Наінгголан (Дефрель, 83), Ундер (Жерсон, 71), Перотті, Джеко.

Попередження: Феррейра (80), Перотті (90), Тайсон (90).

Севілья - Манчестер Юнайтед 0:0

Нагадаємо, що напередодні Барселона розписала мирову з Челсі, а Баварія розтрощила Бешикташ.
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