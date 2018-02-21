Шахтар здобув вольову перемогу над Ромою, Севілья та МЮ голів не забили в 1/8 Ліги чемпіонів
21 лютого у межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбулися два матчі.
У Харкові донецький Шахтар, проявивши характер, переміг італійську Рому.
Суперники гірників відкрили рахунок у першому таймі і більше володіли ініціативою, однак після перерви Шахтар переломив хід гри.
Спочатку Феррейра релізував вихід сам на сам після пасу Ракицького через усе поле, а потім Фред філігранним ударом забив зі штрафного від поперечини.
В іншому матчі Севілья розписала мирову з Манчестер Юнайтед.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
Перші матчі
21 лютого
Шахтар - Рома 2:1 (0:1, 2:0)
Голи: 0:1 – 41 Ундер, 1:1 – 52 Феррейра, 2:1 – 71 Фред.
Шахтар – П'ятов, Кривцов (Ордець, 45), Ісмаілі, Бутко, Ракицький, Степаненко, Фред, Тайсон, Марлос, Бернард (Коваленко, 90), Феррейра.
Рома – Аліссон, Фасіо, Манолас, Коларов, Флоренци (Бруно Перес, 72), де Россі, Стротман, Наінгголан (Дефрель, 83), Ундер (Жерсон, 71), Перотті, Джеко.
Попередження: Феррейра (80), Перотті (90), Тайсон (90).
ДА! ДА! ДА! ЭТО ПОБЕДА! МЫ ОБЫГРАЛИ «РОМУ» В ХАРЬКОВЕ!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 21 февраля 2018 г.
Ответный матч 1/8 финала @ChampionsLeague состоится 13 марта в Риме.#ШахтерРома https://t.co/CXvLcWhJLS pic.twitter.com/1wN0Z9SgBM
Севілья - Манчестер Юнайтед 0:0
Нагадаємо, що напередодні Барселона розписала мирову з Челсі, а Баварія розтрощила Бешикташ.
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