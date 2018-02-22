180 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.02.2018 00:18
Степаненко: У перерві тренери сказали ні в якому разі не бігти вперед стрімголов
|Тарас Степаненко / ФК Шахтар
Донецький Шахтар саме після першого тайму зумів зібратися і переломити хід гри з Ромою в Лізі чемпіонів.
Про це в ефірі Футбол 1 сказав півзахисник гірників Тарас Степаненко.
"Усе склалося так, як ми прогнозували, але трохи знітилися в першому таймі. Пропустили м'яч і це нас збентежило" - зізнався гравець.
"У перерві тренери акцентували на тому, що це спарені матчі і не можна бігти вперед стрімголов. Треба було грати в те, що ми напрацьовували на тренуваннях. Після голу Феррейри повністю контролювали гру, створювали моменти, били по воротах", - додав Степаненко.
Нагадаємо, що Шахтар переміг Рому в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
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