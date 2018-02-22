249 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.02.2018 12:17
Півзахисник Шахтаря Фред серед претендентів на звання найкращого гравця тижня в ЛЧ
|Фред, Ярослав Ракицький і Тайсон
Хавбек Шахтаря претендує на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Бразилець у грі проти Роми відзначився фантастичним голом зі штрафного, який до того ж став переможним.
Нагадаємо, що гірники здобули вольову перемогу в першій грі 1/8 фіналу ЛЧ над римлянами.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій