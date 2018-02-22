Барселона планує заробляти мільярд євро за сезон

Ікона Барси - Ліонель Мессі

Іспанська Барселона до 2021 року планує збільшити доходи до мільярда євро за сезон.

Про це повідомив президент синьо-гранатових Жозеп-Марія Бартомеу виданню Bloomberg.

"Плануємо до 2021 року збільшити доходи до 1 мільярда євро за сезон, і це хороша новина для клубу", - зазначив керманич каталонців.

"Це означає, що індустрія футболу зростає, і це добре для уболівальників", - цитує Бартомеу Футбол 24.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу ЛЧ Барселона на виїзді зіграла в нічию з Челсі.