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22.02.2018  12:37

Барселона планує заробляти мільярд євро за сезон

Ікона Барси - Ліонель Мессі

Іспанська Барселона до 2021 року планує збільшити доходи до мільярда євро за сезон.

Про це повідомив президент синьо-гранатових Жозеп-Марія Бартомеу виданню Bloomberg.

"Плануємо до 2021 року збільшити доходи до 1 мільярда євро за сезон, і це хороша новина для клубу", - зазначив керманич каталонців.

"Це означає, що індустрія футболу зростає, і це добре для уболівальників", - цитує Бартомеу Футбол 24.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу ЛЧ Барселона на виїзді зіграла в нічию з Челсі.
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